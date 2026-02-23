Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 9 по 15 февраля российскими военными были освобождены пять населенных пунктов – все в Запорожской области.