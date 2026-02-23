Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.

Президент традиционно каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня почтить память погибших солдат.