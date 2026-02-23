https://ria.ru/20260223/venok-2076199757.html
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены - РИА Новости, 23.02.2026
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:09:00+03:00
2026-02-23T12:09:00+03:00
2026-02-23T12:48:00+03:00
россия
андрей белоусов
день защитника отечества
общество
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076212084_0:302:2908:1938_1920x0_80_0_0_7ed8601aa8864f23b121bb01b3540f17.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076212084_38:0:2622:1938_1920x0_80_0_0_224ba2bd48d7a91ceecdd4c2db1fd570.jpg
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.
2026-02-23T12:09
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, день защитника отечества, общество, владимир путин, москва
Россия, Андрей Белоусов, День защитника Отечества, Общество, Владимир Путин, Москва
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата