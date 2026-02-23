Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:09 23.02.2026 (обновлено: 12:48 23.02.2026)
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
россия
андрей белоусов
день защитника отечества
общество
владимир путин
москва
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.
россия, андрей белоусов, день защитника отечества, общество, владимир путин, москва
Россия, Андрей Белоусов, День защитника Отечества, Общество, Владимир Путин, Москва
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания.
Вместе с ним в церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие, награжденные медалями "Золотая Звезда" и орденами Мужества. Путин ранее в понедельник вручил героям эти госнаграды.
Церемония возложения венка завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра.
Президент традиционно каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня почтить память погибших солдат.
Россия Андрей Белоусов День защитника Отечества Общество Владимир Путин Москва
 
 
