Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
17:06 23.02.2026 (обновлено: 19:21 23.02.2026)
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву

Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит на €90 млрд Украине

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев — РИА Новости. Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией. <...> Нет, четкое нет", — сказал он по итогам заседания совета глав МИД стран Евросоюза.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Санкции снимут за деньги: американцы скупят в России все ценное
21 февраля, 08:00
 
