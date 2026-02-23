Российские дипломаты возложили цветы на кладбище советских воинов в Варшаве

ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с временным поверенным в делах России в Польше Андреем Ордашем, а также представители посольства Белоруссии и местных патриотических организаций. Они возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
На этот раз церемония возложения прошла без эксцессов, подобные мероприятия в Варшаве часто пытаются сорвать группы проукраинских провокаторов.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.