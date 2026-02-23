На Украине священника УПЦ мобилизовали и отправили в боевую бригаду

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Черкасской области в центральной Украине принудительно мобилизовали и отправили проходить службу в боевую бригаду настоятеля Свято-Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов.

В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.