На Украине священника УПЦ мобилизовали и отправили в боевую бригаду
19:48 23.02.2026
На Украине священника УПЦ мобилизовали и отправили в боевую бригаду
На Украине священника УПЦ мобилизовали и отправили в боевую бригаду
украина, черкасская область, городище, московский патриархат, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире
Украина, Черкасская область, Городище, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине священника УПЦ мобилизовали и отправили в боевую бригаду

Священника УПЦ на Украине мобилизовали и отправили в боевую бригаду

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Корецкий монастырь УПЦ
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Корецкий монастырь УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Черкасской области в центральной Украине принудительно мобилизовали и отправили проходить службу в боевую бригаду настоятеля Свято-Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов.
"В городе Городище Черкасской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали и принудительно мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма УПЦ протоиерея Анатолия Черненко. По информации источника, после задержания священнослужителя доставили в ТЦК, а затем направили для дальнейшего прохождения службы в одну из боевых бригад", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ
18 февраля, 23:17
18 февраля, 23:17
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм УПЦ
14 февраля, 18:09
14 февраля, 18:09
 
УкраинаЧеркасская областьГородищеМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
