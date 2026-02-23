https://ria.ru/20260223/ukraina-2076282194.html
Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицировали как теракт
Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицировали как теракт
Национальная полиция Украины квалифицировала как теракт взрыв, который прогремел ранее на территории неработающей АЗС в Николаеве на юге Украины, говорится в... РИА Новости, 23.02.2026
