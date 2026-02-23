Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицировали как теракт
23:45 23.02.2026 (обновлено: 23:49 23.02.2026)
Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицировали как теракт
Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицировали как теракт
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Национальная полиция Украины квалифицировала как теракт взрыв, который прогремел ранее на территории неработающей АЗС в Николаеве на юге Украины, говорится в заявлении ведомства.
Ранее глава нацполиции Иван Выговский сообщал, что взрыв прогремел на территории неработающей АЗС в Николаеве на юге Украины, ранены семь сотрудников патрульной полиции. Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на СБУ сообщил, что по факту взрыва заведено уголовное дело.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
Вчера, 21:08
"Взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт", - говорится в заявлении в Telegram-канале полиции.
В публикации добавляется, что инцидент произошел из-за детонации взрывного устройства, происхождение которого пока устанавливается.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. В полиции сообщили, что пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. Позже офис генпрокурора заявил о задержании гражданки Украины по подозрению в организации взрывов и предъявлении ей обвинений в теракте.
Дым на месте взрыва в Житомире - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На АЗС в Житомире прогремели взрывы
2 июля 2025, 18:50
 
