На Западе рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины
На Западе рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины - РИА Новости, 23.02.2026
На Западе рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины
Украине потребуется не менее 588 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет для восстановления после конфликта с Россией, что более чем в три раза превышает ВВП... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:06:00+03:00
2026-02-23T23:06:00+03:00
2026-02-23T23:10:00+03:00
в мире
украина
россия
всемирный банк
еврокомиссия
оон
украина
россия
Новости
ЕК и ООН оценили восстановление Украины в 588 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Украине потребуется не менее 588 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет для восстановления после конфликта с Россией, что более чем в три раза превышает ВВП страны на конец 2025 года, говорится в совместном прогнозе Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН.
"Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине
составит почти 588 миллиардов долларов (более 498 миллиардов евро) в течение следующего десятилетия, что почти в три раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на 2025 год", - говорится в прогнозе, опубликованном в понедельник.
Как подсчитали организации, наибольшие долгосрочные потребности в восстановлении Украины приходятся на транспорт — более 96 миллиардов долларов, за ним следуют энергетика — около 91 миллиарда долларов, жильё — почти 90 миллиардов долларов, торговля и промышленность — свыше 63 миллиардов долларов, и сельское хозяйство — более 55 миллиардов долларов.
Наиболее пострадавшими от продолжающегося конфликта на Украине являются жильё, транспорт и энергетика, при этом ущерб и потребности сосредоточены в прифронтовых областях и крупных городах, говорится в прогнозе.
В энергетике объём повреждённых или уничтоженных объектов за 2025 год вырос примерно на 21%, включая электростанции, линии передачи, распределительные сети и централизованное отопление. В транспорте потребности увеличились примерно на 24%, говорится в оценке организаций.