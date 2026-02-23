На Западе рассказали, сколько будет стоить восстановление Украины

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Украине потребуется не менее 588 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет для восстановления после конфликта с Россией, что более чем в три раза превышает ВВП страны на конец 2025 года, говорится в совместном прогнозе Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН.

"Общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине составит почти 588 миллиардов долларов (более 498 миллиардов евро) в течение следующего десятилетия, что почти в три раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на 2025 год", - говорится в прогнозе, опубликованном в понедельник.

Как подсчитали организации, наибольшие долгосрочные потребности в восстановлении Украины приходятся на транспорт — более 96 миллиардов долларов, за ним следуют энергетика — около 91 миллиарда долларов, жильё — почти 90 миллиардов долларов, торговля и промышленность — свыше 63 миллиардов долларов, и сельское хозяйство — более 55 миллиардов долларов.

Наиболее пострадавшими от продолжающегося конфликта на Украине являются жильё, транспорт и энергетика, при этом ущерб и потребности сосредоточены в прифронтовых областях и крупных городах, говорится в прогнозе.