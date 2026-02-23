https://ria.ru/20260223/ukraina-2076275430.html
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.02.2026
В Киевской, Харьковской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу