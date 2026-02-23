Рейтинг@Mail.ru
21:03 23.02.2026
На Украине экс-чиновника заподозрили в недостоверном декларировании доходов
На Украине экс-чиновника заподозрили в недостоверном декларировании доходов
На Украине экс-чиновника заподозрили в недостоверном декларировании доходов

Вход в здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Вход в здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Бывшего руководителя военно-врачебной комиссии одного из учреждений медобеспечения погранслужбы Украины заподозрили в недостоверном декларировании доходов, сообщил офис генпрокурора.
"Бывшему руководителю военно-врачебной комиссии одного из учреждений медицинского обеспечения государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении по факту декларирования недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На Украине чиновник за взятки помогал избежать мобилизации
Вчера, 20:10
По информации ведомства, подозреваемый в 2023 году купил квартиру в Киеве стоимостью более 3,3 миллиона гривен (76,2 тысячи долларов). При этом в декларации он указал наличие лишь 1,5 миллионов гривен (34,6 тысячи долларов).
"Он не отразил реальные доходы и расходы, за счет которых осуществлена покупка недвижимости. Сумма установленных недостоверных сведений превышает 2,7 миллиона гривен (62,3 тысячи долларов). Проверка показала, что официальные доходы чиновника и членов его семьи не соответствуют стоимости приобретенного жилья", - добавили в офисе генпрокурора.
В ведомстве напомнили, что подозреваемому ранее уже было предъявлено обвинение в получении взяток за внесение недостоверных данных в медицинские документы военнослужащих.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На Украине сотрудника СБУ задержали за взятку за отсрочку от мобилизации
Вчера, 18:09
 
В миреУкраинаКиев
 
 
