https://ria.ru/20260223/ukraina-2076259066.html
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС - РИА Новости, 23.02.2026
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:43:00+03:00
2026-02-23T19:43:00+03:00
2026-02-23T19:43:00+03:00
в мире
словакия
украина
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_0:50:3074:1779_1920x0_80_0_0_f0b5bb9bb08a8f1d474f1d7f36cde7a5.jpg
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076235417.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070712510_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_44767d409de7a6b4d5c5ba506b64e37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе
БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику.
"Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии
при поставках стратегического сырья, словацкое правительство переосмыслит конструктивный подход к членству Украины
в Европейском союзе и приготовит новые (ответные - ред.) меры", - сказал Фицо
в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.
Ранее в понедельник Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России
транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская