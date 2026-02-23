Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС

БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику.

Ранее в понедельник Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.