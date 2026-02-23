Рейтинг@Mail.ru
19:43 23.02.2026
Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья
в мире, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз
© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику.
"Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии при поставках стратегического сырья, словацкое правительство переосмыслит конструктивный подход к членству Украины в Европейском союзе и приготовит новые (ответные - ред.) меры", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.
Ранее в понедельник Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто обвинил Киев и Брюссель в сговоре для перекрытия "Дружбы"
