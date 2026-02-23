Рейтинг@Mail.ru
23.02.2026

На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
19:35 23.02.2026
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, украина, россия, нацбанк украины
В мире, Украина, Россия, Нацбанк Украины
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом

Гривны
Гривны. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом.
Речь идет о лозунге "Слава Украине, героям слава". В январе 2024 года Минюст России внес его в перечень нацистских.
"Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 25 февраля 2026 года вводит в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. В правой верхней части на обратной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен лозунг: "Слава Украине! Героям слава!", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
В мире, Украина, Россия, Нацбанк Украины
 
 
