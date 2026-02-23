https://ria.ru/20260223/ukraina-2076257713.html
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что с 25 февраля вводит в оборот купюры номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом. РИА Новости, 23.02.2026
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
На Украине начнут выпускать банкноты номиналом 200 гривен с нацистским лозунгом