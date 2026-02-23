Рейтинг@Mail.ru
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076256206.html
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России - РИА Новости, 23.02.2026
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России
Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается развязать третью мировую войну. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:25:00+03:00
2026-02-23T19:25:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_0:299:2093:1476_1920x0_80_0_0_1097c0504136daca87804e46946540a3.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076251862.html
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076228869.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине, такер карлсон
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине, Такер Карлсон
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России

Фази: НАТО пытается развязать третью мировую войну через конфликт на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы пытается развязать третью мировую войну.
"Развязывает третью мировую войну НАТО, превращая Украину в марионетку для ведения боевых действий с Россией, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский", — ответил на это журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
Вчера, 18:48
Глава киевского режима в интервью BBC ранее обвинил Москву в том, что она якобы развязывает глобальную войну.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе
Вчера, 16:23
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОМирный план США по УкраинеТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала