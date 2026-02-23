https://ria.ru/20260223/ukraina-2076255935.html
На Украине офицер поставил солдат на колени и избил одного из них
Заместитель начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области на Украине во время построения поставил солдат на колени, одного избил, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:20:00+03:00
2026-02-23T19:20:00+03:00
2026-02-23T19:31:00+03:00
черкасская область
украина
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Заместитель начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области на Украине во время построения поставил солдат на колени, одного избил, сообщили в госбюро расследований (ГБР).
"Сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей Черкасской области
. По данным следствия, во время утреннего построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пятерым солдатам встать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ГБР.
По информации ведомства, пострадавшего госпитализировали.
Офицера задержали, его обвиняют в превышении служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.