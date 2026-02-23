Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов* - РИА Новости, 23.02.2026
18:43 23.02.2026
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов*
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в конце недели.
в мире, украина, россия, сша, мирный план сша по украине, кирилл буданов*
В мире, Украина, Россия, США, Мирный план США по Украине, Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов*
Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в конце недели.
Ранее Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в Швейцарии до конца февраля. Источник сообщил РИА Новости 20 февраля, что дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена.
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Швейцария находится в контакте с США, Россией и Украиной после переговоров
Вчера, 17:45
"Думаю, в конце недели", - сказал Буданов*, отвечая на вопрос, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине. Его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на Буданова* уточнил, что речь может идти о 26-27 февраля.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Буданов* высказался о переговорах по урегулированию конфликта
Вчера, 18:06
 
