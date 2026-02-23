https://ria.ru/20260223/ukraina-2076251222.html
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов*
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов*
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в конце недели. РИА Новости, 23.02.2026
Переговоры по Украине могут пройти в конце недели, заявил Буданов*
Буданов: новый раунд переговоров по Украине может пройти в конце недели