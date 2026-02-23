Рейтинг@Mail.ru
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076251072.html
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ
Снижение желания Украины проводить реформы может подорвать поддержку со стороны Евросоюза в отношении присоединения страны к блоку, сообщает издание Kyiv... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:43:00+03:00
2026-02-23T18:43:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
давид арахамия
кайя каллас
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_210:3:2580:1336_1920x0_80_0_0_eb7b7183a4a3e5818c0460a1b9ed36a5.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076241703.html
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076236477.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, кайя каллас, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Кайя Каллас, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ

Kyiv Independent: Украина должна провести реформы для вступления в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снижение желания Украины проводить реформы может подорвать поддержку со стороны Евросоюза в отношении присоединения страны к блоку, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на чиновников ЕС.
"Четыре высокопоставленных чиновника ЕС, плотно работающих в области украинской проблематики, заявили Kyiv Independent, что снижение желания (Украины - ред.) к проведению реформ может подорвать поддержку в отношении членства страны в ЕС, а также будущие инвестиции частного сектора в страну", - сообщает издание.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:34
Несколько европейских чиновников признали жесткий характер реформ, но отметили, что Украина не может позволить себе замедлиться в этом вопросе, особенно после ряда коррупционных скандалов, пишет издание.
Чиновник, знакомый с позицией комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, заявил изданию, что процесс присоединения к блоку всегда будет основан на заслугах, хотя и может адаптироваться.
Несколько депутатов Верховной рады Украины заявили, что с тех пор, как глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия, который курирует сбор голосов, начал участвовать в мирных переговорах, принимать решения в парламенте стало сложнее. По словам депутатов, правительство слишком поздно представляет тексты законов и дает недостаточно времени для соблюдения сроков рассмотрения. Они добавили, что правительству часто не удается ясно объяснить необходимость того или иного закона или же критическую важность отдельных его компонентов для разблокирования средств от ЕС, пишет издание.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Ничего не получите". На Западе сделали резкое заявление об Украине
Вчера, 17:05
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияКайя КалласЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала