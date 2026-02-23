https://ria.ru/20260223/ukraina-2076251072.html
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Украине нужны реформы для вступления в ЕС, пишут СМИ
Снижение желания Украины проводить реформы может подорвать поддержку со стороны Евросоюза в отношении присоединения страны к блоку, сообщает издание Kyiv... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:43:00+03:00
2026-02-23T18:43:00+03:00
2026-02-23T18:43:00+03:00
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снижение желания Украины проводить реформы может подорвать поддержку со стороны Евросоюза в отношении присоединения страны к блоку, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на чиновников ЕС.
"Четыре высокопоставленных чиновника ЕС
, плотно работающих в области украинской проблематики, заявили Kyiv Independent, что снижение желания (Украины
- ред.) к проведению реформ может подорвать поддержку в отношении членства страны в ЕС, а также будущие инвестиции частного сектора в страну", - сообщает издание.
Несколько европейских чиновников признали жесткий характер реформ, но отметили, что Украина не может позволить себе замедлиться в этом вопросе, особенно после ряда коррупционных скандалов, пишет издание.
Чиновник, знакомый с позицией комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, заявил изданию, что процесс присоединения к блоку всегда будет основан на заслугах, хотя и может адаптироваться.
Несколько депутатов Верховной рады
Украины заявили, что с тех пор, как глава фракции Владимира Зеленского
"Слуга народа" Давид Арахамия
, который курирует сбор голосов, начал участвовать в мирных переговорах, принимать решения в парламенте стало сложнее. По словам депутатов, правительство слишком поздно представляет тексты законов и дает недостаточно времени для соблюдения сроков рассмотрения. Они добавили, что правительству часто не удается ясно объяснить необходимость того или иного закона или же критическую важность отдельных его компонентов для разблокирования средств от ЕС, пишет издание.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас
15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.