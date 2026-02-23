На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции открыл огонь во время силовой мобилизации в Винницкой области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Казатине Винницкой области полиция открыла огонь во время мобилизации. По словам очевидцев, мужчину избивали, а когда прохожие попытались его освободить, полицейские произвели несколько выстрелов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК
22 февраля, 21:21