Рейтинг@Mail.ru
На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076249734.html
На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации
На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации - РИА Новости, 23.02.2026
На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации
Сотрудник полиции открыл огонь во время силовой мобилизации в Винницкой области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:33:00+03:00
2026-02-23T18:33:00+03:00
в мире
украина
винницкая область
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_776:413:1364:744_1920x0_80_0_0_b2d9ec75e61cad264fb043183edcc85c.jpg
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076131771.html
украина
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации

На Украине полицейский открыл огонь во время силовой мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции открыл огонь во время силовой мобилизации в Винницкой области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Казатине Винницкой области полиция открыла огонь во время мобилизации. По словам очевидцев, мужчину избивали, а когда прохожие попытались его освободить, полицейские произвели несколько выстрелов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Харькове офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК
22 февраля, 21:21
 
В миреУкраинаВинницкая областьВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала