18:09 23.02.2026
На Украине сотрудника СБУ задержали за взятку за отсрочку от мобилизации
На Украине сотрудника СБУ задержали за взятку за отсрочку от мобилизации
Сотрудник управления Службы безопасности Украины задержан за взятку в размере 68 тысяч долларов от двоих граждан за снятие их с розыска военкомата и... РИА Новости, 23.02.2026
На Украине сотрудника СБУ задержали за взятку за отсрочку от мобилизации

В Киеве сотрудника СБУ задержали за взятку за отсрочку от мобилизации

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Сотрудник управления Службы безопасности Украины задержан за взятку в размере 68 тысяч долларов от двоих граждан за снятие их с розыска военкомата и предоставление отсрочки от мобилизации, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
"Разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды работника главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Чиновник получил 68 тысяч долларов от двух граждан за "решение вопроса" по их снятию с розыска в ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и дальнейшему оформлению отсрочки от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В ведомстве уточнили, что отсрочку от мобилизации планировали оформить на основании фиктивных документов о наличии у каждого из мужчин троих детей.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
1 января, 21:05
 
