23.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 23.02.2026
Сотрудники военкоматов проводят рейды на Украине в гражданской одежде
Сотрудники военкоматов проводят рейды на Украине в гражданской одежде - РИА Новости, 23.02.2026
Сотрудники военкоматов проводят рейды на Украине в гражданской одежде
Сотрудники украинских военкоматов проводят рейды в Тернополе в гражданской одежде, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.02.2026
украина, винница, тернополь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винница, Тернополь
Сотрудники военкоматов проводят рейды на Украине в гражданской одежде

РИА Новости: работники ТЦК проводят рейды на Украине в гражданской одежде

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов проводят рейды в Тернополе в гражданской одежде, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Мобилизация на Украине идет без особых изменений: в Виннице и Одессе местные жители попытались отбить мужчин от "людоловов", а в Тернополе сотрудники ТЦК (военкоматов - ред.) также начали действовать в гражданской одежде, отлавливая людей", - сказал собеседник агентства.
