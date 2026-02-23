https://ria.ru/20260223/ukraina-2076246589.html
Сотрудники военкоматов проводят рейды на Украине в гражданской одежде
Сотрудники украинских военкоматов проводят рейды в Тернополе в гражданской одежде, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.02.2026
