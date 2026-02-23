В Белоруссии назвали сумасшествием слова Лондона о войсках на Украине

МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Намерения главы минобороны Великобритании Джона Хили разместить британские войска на Украине - сумасшествие, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Хили 22 февраля заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине.
"Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, - в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне", - сказал Вольфович в интервью телеканалу "Первый информационный".
Вольфович задался вопросом, для чего Лондон хочет отправить войска на Украину.
"Вы сделаете все, чтобы там остановилась война и наступил мир, и чтобы начали строить города, и люди нормально зажили? Вот это надо думать, об этом говорить", - сказал госсекретарь.
Госсекретарь считает, что вместо военных Великобритания должна направить на Украину гражданских строителей для восстановления разрушений.
"Войска там абсолютно не нужны. Эти войска только принесут очередные трагедии, гибель людей и беды", - заявил Вольфович.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на украинской территории, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее называли подстрекательством к продолжению боевых действий.