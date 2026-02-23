Рейтинг@Mail.ru
17:43 23.02.2026
В Белоруссии назвали сумасшествием слова Лондона о войсках на Украине
2026-02-23T17:43:00+03:00
2026-02-23T17:43:00+03:00
в мире
украина
великобритания
белоруссия
джон хили
александр вольфович
нато
в мире, украина, великобритания, белоруссия, джон хили, александр вольфович, нато
В мире, Украина, Великобритания, Белоруссия, Джон Хили, Александр Вольфович, НАТО
В Белоруссии назвали сумасшествием слова Лондона о войсках на Украине

Вольфович: намерение Британии отправить войска на Украину является сумасшествием

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Намерения главы минобороны Великобритании Джона Хили разместить британские войска на Украине - сумасшествие, заявил госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Хили 22 февраля заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине.
Минск, площадь Независимости - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях
20 февраля, 19:48
"Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, - в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне", - сказал Вольфович в интервью телеканалу "Первый информационный".
Вольфович задался вопросом, для чего Лондон хочет отправить войска на Украину.
"Вы сделаете все, чтобы там остановилась война и наступил мир, и чтобы начали строить города, и люди нормально зажили? Вот это надо думать, об этом говорить", - сказал госсекретарь.
Госсекретарь считает, что вместо военных Великобритания должна направить на Украину гражданских строителей для восстановления разрушений.
"Войска там абсолютно не нужны. Эти войска только принесут очередные трагедии, гибель людей и беды", - заявил Вольфович.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на украинской территории, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Белоруссия выступила за новые договоренности по контролю над вооружениями
Вчера, 15:02
 
