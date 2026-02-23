https://ria.ru/20260223/ukraina-2076241703.html
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Украине грозит "финансовая трагедия", если страна не повысит налоги ради получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава комитета... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:34:00+03:00
2026-02-23T17:34:00+03:00
2026-02-23T18:10:00+03:00
в мире
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076221945.html
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076060415.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Депутат Гетманцев предупредил о скорой финансовой катастрофе на Украине
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украине грозит "финансовая трагедия", если страна не повысит налоги ради получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, его слова передает "Страна.ua".
«
"Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы", — сказал депутат, комментируя обсуждения выполнения условий программы МВФ.
Кроме того, он раскритиковал правительство Украины
за непоследовательную политику в этом вопросе и трату денег на постоянные выплаты населению.
В ноябре 2025 года фонд заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Тогда агентство Bloomberg передавало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ
. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.