МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заключение мира с Москвой будет означать гибель киевского режима из-за прекращения поддержки со стороны западных союзников, пишет словацкое издание Slovo.
"Для киевского режима заключение мира с Россией со стопроцентной гарантией равно гибели: немедленной или очень скорой. <…> Завершение конфликта положило бы конец финансовой и материальной помощи не только режиму, но и Украине, и тогда безнадежное положение страны станет совершенно очевидным. <…> Глобальной олигархии Запада не свойственна солидарность и эмпатия. Служите, воюйте и умирайте, и тогда будут деньги, оружие, пропаганда и западная любовь. А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего", — говорится в материале.
Издание отмечает, что в таких условия Киев предпочтет бросить страну истекать кровью и гибнуть, но не станет подвергать своих лидеров риску.
Москва не раз предупреждала западные страны, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.