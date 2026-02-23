"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Будапешт получил от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода "Дружба" устранены, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, его слова передает венгерская газета Magyar Nemzet.
«
"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", - сказал он.
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
21 февраля, 13:00
«
"Тот факт, что украинцы не возобновляют работу "Дружбы", является шантажом Венгрии, потому что это политическое решение. Нет никаких технических причин, по которым поставки не должны возобновиться", — заключил Сийярто.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия лишилась поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".