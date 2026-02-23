Рейтинг@Mail.ru
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
16:54 23.02.2026 (обновлено: 23:16 23.02.2026)
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии - РИА Новости, 23.02.2026
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
Будапешт получил от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода "Дружба" устранены, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:54:00+03:00
2026-02-23T23:16:00+03:00
"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии

Сийярто: Венгрия получила от РФ сообщения об устранении повреждений "Дружбы"

Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Будапешт получил от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода "Дружба" устранены, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, его слова передает венгерская газета Magyar Nemzet.
«
"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", - сказал он.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
21 февраля, 13:00
По словам Сийярто, Киев не возобновляет транзит российской нефти именно по политическим причинам, так как технически весь нефтепровод может функционировать.
«
"Тот факт, что украинцы не возобновляют работу "Дружбы", является шантажом Венгрии, потому что это политическое решение. Нет никаких технических причин, по которым поставки не должны возобновиться", — заключил Сийярто.
В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", которые ожидались в субботу, на вторник. До этого, 18 февраля, Братислава объявила кризисную ситуацию.
Словакия лишилась поставок 27 января вместе с Венгрией. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"
13 февраля, 13:03
 
