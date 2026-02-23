"Это шантаж!" Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии

«

"Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии - как физически, так и технически", - сказал он.