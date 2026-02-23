Правительство ФРГ назвало объем военной помощи, оказанной Киеву с 2022 года

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 миллиардов евро, а гражданскую поддержку - на 39 миллиардов евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.