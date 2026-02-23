Правительство ФРГ назвало объем военной помощи, оказанной Киеву с 2022 года

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 миллиардов евро, а гражданскую поддержку - на 39 миллиардов евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"С 24 февраля 2022 года правительство ФРГ выделило около 39 миллиардов евро на гражданскую поддержку и 55 миллиардов евро на военную помощь. Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере", - сказал Корнелиус журналистам.
Ранее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Европе пришлось почти полностью взять на себя финансирование Киева после прекращения поддержки США, европейская военная помощь Украине выросла на 67% в 2025 году. При этом рост в 2025 году был в значительной степени обеспечен крупнейшими экономиками региона, в частности, Германией и Великобританией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.