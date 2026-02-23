Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 23.02.2026
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Продолжение военных действий для части руководителей Украины - это продолжение собственной жизни, при завершении боевых действий их могут повесить свои же, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«
"Для части руководителей этого государства, как бы мы их не называли, какими бы эпитетами не награждали, мы с вами понимаем, что продолжение военных действий - это продолжение собственной жизни, скажем прямо", - сказал Медведев во время посещения одного из подразделений сил беспилотной авиации, видео об этом опубликовано в канале заместителя председателя Совета безопасности на платформе MAX.
Он отметил, что при завершении военных действий этих руководителей, если им не удастся сбежать, могут повесить свои же люди.
"Если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать на территорию одной из предельных стран - в Польшу, в Британию, там в Европе еще какие страны, другие, которые предоставят убежище. А в худшем случае - да, свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
