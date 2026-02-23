https://ria.ru/20260223/ukraina-2076216774.html
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Продолжение военных действий для части руководителей Украины - это продолжение собственной жизни, при завершении боевых действий их могут повесить свои же,... РИА Новости, 23.02.2026
2026
Новости
ru-RU
Медведев: после завершения СВО лидеров киевского режима могут повесить свои же