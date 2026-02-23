Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Продолжение военных действий для части руководителей Украины - это продолжение собственной жизни, при завершении боевых действий их могут повесить свои же, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что при завершении военных действий этих руководителей, если им не удастся сбежать, могут повесить свои же люди.