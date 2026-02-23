"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Командир признанного экстремистским и запрещенного в России батальона "Братство" Алексей Середюк назвал людей, уклоняющихся от мобилизации на Украине, скотом и призвал отлавливать их, пишет Страна.ua.

"Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгребли из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома", — приводит издание его слова.

Он заявил, что этот "скот" может перейти на сторону ВС России, и выразил сожаление тем, что не может расстреливать их.

Кроме того Середюк назвал всех, кто борется против ТЦК, критикует и комментирует его действия, врагами Украины

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.