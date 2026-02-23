Рейтинг@Mail.ru
"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах
12:21 23.02.2026 (обновлено: 12:25 23.02.2026)
"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах
Командир признанного экстремистским и запрещенного в России батальона "Братство" Алексей Середюк назвал людей, уклоняющихся от мобилизации на Украине, скотом и... РИА Новости, 23.02.2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Командир признанного экстремистским и запрещенного в России батальона "Братство" Алексей Середюк назвал людей, уклоняющихся от мобилизации на Украине, скотом и призвал отлавливать их, пишет Страна.ua.
"Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгребли из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома", — приводит издание его слова.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это политическое самоубийство". От чего Киев не откажется никогда
Вчера, 08:00
Он заявил, что этот "скот" может перейти на сторону ВС России, и выразил сожаление тем, что не может расстреливать их.
Кроме того Середюк назвал всех, кто борется против ТЦК, критикует и комментирует его действия, врагами Украины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Украинцы покупали фальшивые европейские документы для побега от мобилизации
18 февраля, 07:55
 
