"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах
"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах - РИА Новости, 23.02.2026
"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах
Командир признанного экстремистским и запрещенного в России батальона "Братство" Алексей Середюк назвал людей, уклоняющихся от мобилизации на Украине, скотом
23.02.2026
2026-02-23T12:21:00+03:00
2026-02-23T12:25:00+03:00
"Скот". На Украине сделали жесткое заявление о гражданах
Украинский националист Середюк назвал уклонистов скотом
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Командир признанного экстремистским и запрещенного в России батальона "Братство" Алексей Середюк назвал людей, уклоняющихся от мобилизации на Украине, скотом и призвал отлавливать их, пишет Страна.ua.
"Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгребли из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома", — приводит издание его слова.
Он заявил, что этот "скот" может перейти на сторону ВС России, и выразил сожаление тем, что не может расстреливать их.
Кроме того Середюк назвал всех, кто борется против ТЦК, критикует и комментирует его действия, врагами Украины
.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине
с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.