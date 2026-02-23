Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 23.02.2026 (обновлено: 16:38 23.02.2026)
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
россия, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба" и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
