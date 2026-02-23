https://ria.ru/20260223/ukraina-2076187150.html
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник согласовать кредит Украине на 90 млрд евро. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:39:00+03:00
экономика
украина
брюссель
венгрия
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине
Каллас заявила о неуверенности в согласовании кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро.