Рейтинг@Mail.ru
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076187150.html
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник согласовать кредит Украине на 90 млрд евро. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:39:00+03:00
2026-02-23T10:39:00+03:00
экономика
украина
брюссель
венгрия
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260223/sanktsii-2076182081.html
украина
брюссель
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, брюссель, венгрия, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Украина, Брюссель, Венгрия, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Каллас не уверена в согласовании в понедельник кредита ЕС Украине

Каллас заявила о неуверенности в согласовании кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро.

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла подтвердить, что главы МИД смогут в понедельник согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.
«
"Конечно, мы обсудим также вопрос о кредите в размере 90 миллиардов евро. Его следует продвигать вперед. Но давайте посмотрим, что из этого выйдет", - сказала она перед началом заседания.
Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет санкций против России, так и выделение 90 млрд евро Киеву до тех пор, пока Украина не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас: прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России маловероятен
Вчера, 10:09
 
ЭкономикаУкраинаБрюссельВенгрияКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала