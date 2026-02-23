МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Запада, несущие ответственность за разжигание конфликта на Украине, ведут себя глупо, отказываясь от прямого диалога с Россией, заявил бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на портале местного издания Die Weltwoche.
«
"Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Зачем нужно было тыкать ему в глаз раскаленным железным прутом? <…> Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость", — отметил он.
Политик также призвал Запад вернуться к диалогу с Москвой, а не потакать украинской пропаганде.
«
"Может быть, стоит поговорить русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?" — добавил Кеппель.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло.
Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами. Тем не менее будущие контакты, по его словам, должны выстраиваться на принципах уважения национальных интересов, а также учета законных озабоченностей в сфере безопасности.