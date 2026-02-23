МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Враждебность западных стран по отношению к России объясняется тем, что Москва срывает их планы по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Враждебность западных стран по отношению к России объясняется тем, что Москва срывает их планы по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Зеленский был и остается марионеткой в руках кучки европейских олигархов <…> и служит их интересам, в основном экономическим. Ведь Украина до конфликта в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. А Запад пускает слюни при виде возможности <…> наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимаете, этому помешали. <…> Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, которые хотят разграбить Украину и попутно ослабить Россию", — отметил он.

Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что Россия поступает благородно, оставляя Украине шансы сохранить большую часть своих территорий.

"Русские участвуют в переговорах в надежде, что украинцы одумаются и поймут, что если продолжат в том же духе, то потеряют еще больше территорий. <…> Но у Генштаба есть план, и они действуют по плану. <…> Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: "Боже мой, во что мы вязались? Надо это прекращать", — добавил эксперт.