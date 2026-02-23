Рейтинг@Mail.ru
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 23.02.2026 (обновлено: 11:29 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076162572.html
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины - РИА Новости, 23.02.2026
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернутся от Киева, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T04:27:00+03:00
2026-02-23T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
нато
евросоюз
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074594894.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075074115.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, нато, евросоюз, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, НАТО, Евросоюз, Киев, Вооруженные силы Украины
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины

Полковник Уилкерсон: после разгрома Украины ЕС и НАТО потеряют к ней интерес

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернутся от Киева, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
По мнению Уилкерсона, недальновидная политика западных лидеров уже привела к серьезным негативным последствиям для их стран и грозит новыми неприятностями в дальнейшем.
"Запад в отношениях с Россией заходит в такое количество тупиков, грозящих обернуться для него катастрофой, что трудно поверить, будто он действует в рамках какой-то стратегической линии", — подчеркнул полковник.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Потери украинской армии на всех участках фронта составили 1300 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаНАТОЕвросоюзКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала