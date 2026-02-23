"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернутся от Киева, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала

"Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — отметил он.

По мнению Уилкерсона, недальновидная политика западных лидеров уже привела к серьезным негативным последствиям для их стран и грозит новыми неприятностями в дальнейшем.

"Запад в отношениях с Россией заходит в такое количество тупиков, грозящих обернуться для него катастрофой, что трудно поверить, будто он действует в рамках какой-то стратегической линии", — подчеркнул полковник.