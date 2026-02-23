https://ria.ru/20260223/ukraina-2076162572.html
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины - РИА Новости, 23.02.2026
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернутся от Киева, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс... РИА Новости, 23.02.2026
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
Полковник Уилкерсон: после разгрома Украины ЕС и НАТО потеряют к ней интерес
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернутся от Киева, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала
"Когда земля затвердеет, мощные российские силы могут прорвать оборону ВСУ. <…> Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве, если НАТО еще сохранится как организация", — отметил он.
По мнению Уилкерсона, недальновидная политика западных лидеров уже привела к серьезным негативным последствиям для их стран и грозит новыми неприятностями в дальнейшем.
"Запад в отношениях с Россией заходит в такое количество тупиков, грозящих обернуться для него катастрофой, что трудно поверить, будто он действует в рамках какой-то стратегической линии", — подчеркнул полковник.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Потери украинской армии на всех участках фронта составили 1300 военнослужащих.