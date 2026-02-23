Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 23.02.2026 (обновлено: 15:04 23.02.2026)
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением - РИА Новости, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Странам Запада стоит прислушаться к законным требованиям России в конфликте на Украине, если они не хотят ее уничтожения, заявил профессор Университета... РИА Новости, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением

Профессор Дизен в ООН призвал учесть законные интересы России на Украине

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Странам Запада стоит прислушаться к законным требованиям России в конфликте на Украине, если они не хотят ее уничтожения, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, выступая перед Совбезом ООН.
"Страны НАТО перешли самую красную линию, втянув Украину в орбиту НАТО и превратив ее в прифронтовое государство против России. <…> Даже сейчас, когда Украина находится на грани катастрофы и мы можем оказаться в состоянии прямой войны с Россией, на Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности", — рассказал ученый.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском
Вчера, 01:55
По его словам, страны Запада до сих пор планомерно движутся к ликвидации Украины и собственному поражению.
"Я более 20 лет предупреждал о войне, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. Я говорил о том, что она может уничтожить Украину и, возможно, спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией. <…> В таком сценарии мы все проиграем", — признал Дизен.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Вчера, 01:20
 
