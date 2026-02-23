https://ria.ru/20260223/ukraina-2076158308.html
Беженка рассказала о штабе ВСУ в психиатрической больнице в Гуляйполе
Беженка рассказала о штабе ВСУ в психиатрической больнице в Гуляйполе - РИА Новости, 23.02.2026
Беженка рассказала о штабе ВСУ в психиатрической больнице в Гуляйполе
Подразделения боевиков ВСУ располагались в здании психиатрической больницы, где был оборудован штаб в Гуляйполе в Запорожской области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
2026
Беженка рассказала о штабе ВСУ в психиатрической больнице в Гуляйполе
РИА Новости: в психбольнице Гуляйполя в Запорожской области был штаб ВСУ