Беженка рассказала о штабе ВСУ в психиатрической больнице в Гуляйполе

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Подразделения боевиков ВСУ располагались в здании психиатрической больницы, где был оборудован штаб в Гуляйполе в Запорожской области, рассказала РИА Новости беженка.

"Психбольница — там был штаб у них", - сообщила она.

Беженка добавила, что украинские военнослужащие также использовали местную школу для расположения личного состава.