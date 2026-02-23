Рейтинг@Mail.ru
"Поляки убиты". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 23.02.2026 (обновлено: 01:49 23.02.2026)
"Поляки убиты". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
"Поляки убиты". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Аналитик Макгрегор: тысячи солдат НАТО были убиты на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В ходе конфликта на Украине погибли тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что украинский конфликт завершится на условиях России.
"Я думаю, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперед и завершить этот конфликт на своих условиях", — добавил Макгрегор.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Польши, Великобритании, Грузии и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Скандальный поворот: Китай тихо уничтожает армию Украины
3 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОПольшаРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
