МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В ходе конфликта на Украине погибли тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Мы должны понимать, что тысячи солдат НАТО в украинской форме, в основном поляки, но не только, уже убиты на Украине во время конфликта. Это одна из причин, по которой президент Польши Навроцкий ясно дал понять, что польских солдат на Украине не будет. <…> И чем отчаяннее становится положение Украины, тем чаще мы будем видеть подобные вещи", — отметил он.
Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что украинский конфликт завершится на условиях России.
"Я думаю, что русские готовятся к тому, чтобы продвинуться вперед и завершить этот конфликт на своих условиях", — добавил Макгрегор.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Польши, Великобритании, Грузии и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
