Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
00:40 23.02.2026
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
Жительница турецкой Антальи Мелиха Эртен выходила отвергнутого матерью козленка, и теперь питомец неотступно следует за своей хозяйкой, рассказало в воскресенье РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:40:00+03:00
2026-02-23T00:40:00+03:00
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка

Турчанка выходила отвергнутого матерью козленка, теперь он везде следует за ней

СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Жительница турецкой Антальи Мелиха Эртен выходила отвергнутого матерью козленка, и теперь питомец неотступно следует за своей хозяйкой, рассказало в воскресенье турецкое госагентство Anadolu.
Родившая около трех недель назад коза отвергла одного из трех козлят, но Эртен решила спасти малыша.
"Увидела, что козленок умирает, и стала его кормить из шприца и бутылочки. Теперь он стал моим фирменным знаком, куда бы я ни пошла - он за мной. Когда хожу в гости, предупреждаю, что козленок будет со мной", - рассказала хозяйка животного.
Козленка она назвала Наджие, питомец следует за ней всюду. Хозяйка надевает на животное подгузник, чтобы "избежать проблем", возит его в автомобиле, катает на качелях на детских площадках.
