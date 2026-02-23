https://ria.ru/20260223/turtsiya-2076147913.html
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка - РИА Новости, 23.02.2026
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
Жительница турецкой Антальи Мелиха Эртен выходила отвергнутого матерью козленка, и теперь питомец неотступно следует за своей хозяйкой, рассказало в воскресенье РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:40:00+03:00
2026-02-23T00:40:00+03:00
2026-02-23T00:40:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155637/13/1556371354_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_f23207c503b84805a782c43db1ba64e2.jpg
https://ria.ru/20250408/kbr-2010117207.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155637/13/1556371354_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_19aa21870546d4619aea6c385d9b988c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
Жительница Антальи выходила отвергнутого матерью козленка
Турчанка выходила отвергнутого матерью козленка, теперь он везде следует за ней
СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости.
Жительница турецкой Антальи Мелиха Эртен выходила отвергнутого матерью козленка, и теперь питомец неотступно следует за своей хозяйкой, рассказало в воскресенье турецкое госагентство Anadolu
.
Родившая около трех недель назад коза отвергла одного из трех козлят, но Эртен решила спасти малыша.
"Увидела, что козленок умирает, и стала его кормить из шприца и бутылочки. Теперь он стал моим фирменным знаком, куда бы я ни пошла - он за мной. Когда хожу в гости, предупреждаю, что козленок будет со мной", - рассказала хозяйка животного.
Козленка она назвала Наджие, питомец следует за ней всюду. Хозяйка надевает на животное подгузник, чтобы "избежать проблем", возит его в автомобиле, катает на качелях на детских площадках.