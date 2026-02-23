https://ria.ru/20260223/turtsija-2076181754.html
На западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами, есть пострадавшие
Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло на западе Турции в провинции Сакарья, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщило... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:04:00+03:00
турция
сакарья (провинция)
анкара (провинция)
в мире
