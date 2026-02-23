Рейтинг@Mail.ru
На западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.02.2026
10:04 23.02.2026
На западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами, есть пострадавшие
турция
турция
турция, сакарья (провинция), анкара (провинция), в мире
На западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами, есть пострадавшие

СТАМБУЛ, 23 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло на западе Турции в провинции Сакарья, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщило агентство IHA.
"Шестнадцать автомобилей, в том числе автобусы, маршрутки и фуры, столкнулись на трассе TEM в районе деревни Аланджума, пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.
По предварительным данным, причиной стало ухудшение видимости из-за подожженных кем-то покрышек на обочине трассы – водители резко тормозили на этом участке, а следовавшие за ними не успевали вовремя отреагировать.
В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто в течение длительного времени.
Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Анталье перевернулся автобус, есть раненые и погибшие
1 февраля, 11:37
 
