В Липецкой области объявили ракетную опасность
В Липецкой области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2026
В Липецкой области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило МЧС по региону. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области объявили ракетную опасность
На территории Липецкой области объявили ракетную опасность