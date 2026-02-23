https://ria.ru/20260223/trevoga-2076153208.html
В Самарской области ввели план "Ковер"
В Самарской области ввели план "Ковер"
Режим "Ковер" введен в Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 23.02.2026
