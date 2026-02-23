Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США - РИА Новости, 23.02.2026
19:33 23.02.2026 (обновлено: 19:40 23.02.2026)
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США - РИА Новости, 23.02.2026
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что его ежегодное обращение к конгрессу о положении дел в стране будет продолжительным, поскольку он намерен... РИА Новости, 23.02.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп сообщил о своем длинном обращении к конгрессу о положении дел в США

Трамп: обращение к конгрессу о положении дел в стране будет длинным

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что его ежегодное обращение к конгрессу о положении дел в стране будет продолжительным, поскольку он намерен обсудить много тем.
"Завтра вечером я выступаю с речью, и вы услышите это от меня. Речь будет длинной, потому что есть о чём поговорить", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Во вторник в 21:00 по времени Вашингтона (05:00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Обращение о положении страны - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
