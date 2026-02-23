Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин - РИА Новости, 23.02.2026
18:14 23.02.2026 (обновлено: 18:16 23.02.2026)
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не нужно получать одобрение конгресса США, чтобы вводить импортные пошлины.
"Как президенту, мне не нужно возвращаться в конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
Трамп пригрозил повышением пошлин для некоторых стран
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
