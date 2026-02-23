https://ria.ru/20260223/tramp-2076247168.html
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не нужно получать одобрение конгресса США, чтобы вводить импортные пошлины. РИА Новости, 23.02.2026
Трамп заявил, что не нуждается в одобрении конгресса для ввода пошлин
Трамп: для ввода импортных пошлин не нужно возвращаться в конгресс