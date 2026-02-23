https://ria.ru/20260223/tramp-2076244447.html
Трамп призвал Мексику усилить борьбу с наркокартелями
Президент США Дональд Трамп заявил на фоне операции по захвату главы картеля "Новое поколение Халиско", что Мексика должна усилить борьбу с картелями и... РИА Новости, 23.02.2026
Трамп призвал Мексику усилить борьбу с картелями и наркотиками