17:47 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/tramp-2076244447.html
Трамп призвал Мексику усилить борьбу с наркокартелями
Президент США Дональд Трамп заявил на фоне операции по захвату главы картеля "Новое поколение Халиско", что Мексика должна усилить борьбу с картелями и... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
мексика
сша
мехико (штат)
дональд трамп
беспорядки в мексике
РИА Новости
2026
в мире, мексика, сша, мехико (штат), дональд трамп, беспорядки в мексике
В мире, Мексика, США, Мехико (штат), Дональд Трамп, Беспорядки в Мексике
Трамп призвал Мексику усилить борьбу с наркокартелями

Трамп призвал Мексику усилить борьбу с картелями и наркотиками

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне операции по захвату главы картеля "Новое поколение Халиско", что Мексика должна усилить борьбу с картелями и наркотиками.
"Мексика должна активнее бороться с картелями и наркотиками!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Мексике не менее 18 человек погибли во время беспорядков, пишут СМИ
В миреМексикаСШАМехико (штат)Дональд ТрампБеспорядки в Мексике
 
 
