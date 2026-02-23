https://ria.ru/20260223/tramp-2076244128.html
Трамп пригрозил повышением пошлин для некоторых стран
сша
Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, считающих их незаконными
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.
Верховный суд США
20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Любая страна, которая захочет "поиграть" с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "грабили" США годами и даже десятилетиями, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем те, на которые они только недавно согласились", - написал президент в своей соцсети Truth Social.
Он также посоветовал потребителю остерегаться, но не добавил чего именно.