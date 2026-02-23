Трамп пригрозил повышением пошлин для некоторых стран

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.

"Любая страна, которая захочет "поиграть" с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "грабили" США годами и даже десятилетиями, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем те, на которые они только недавно согласились", - написал президент в своей соцсети Truth Social.