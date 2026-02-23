https://ria.ru/20260223/tramp-2076223241.html
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, помимо пошлин на импорт, теперь может использовать торговые лицензии, чтобы творить "ужасные вещи" с иностранными государствами.
"Верховный суд Соединенных Штатов <...> случайно и невольно предоставил мне как президенту Соединенных Штатов гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения", — написал он в своей соцсети Truth Social
.
В минувшую пятницу глава Белого дома поручил ввести десятипроцентные тарифы для всех стран мира. Новая мера вступит в силу 25 февраля и будет действовать 150 дней.
За несколько часов до этого Верховный суд США
постановил, что закон
, по которому Трамп
вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же президент настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.
Он назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.
Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом. Сначала он ввел пошлины в отношении Канады
и Мексики из-за потока нелегалов в Штаты, а потом и против Китая
за то, что Пекин якобы не препятствует поставкам фентанила в США.
В апреле политик установил взаимные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Базовая ставка составила десять процентов, но для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, она стала повышенной, что подтолкнуло их к переговорам с американской стороной.
Также Трамп повысил пошлины на сталь, алюминий, медь и другую продукцию.