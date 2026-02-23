Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/tramp-2076222674.html
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 23.02.2026
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий, чем было до этого. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:18:00+03:00
2026-02-23T15:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074896473_729:301:3071:1618_1920x0_80_0_0_4cb5f546e86ae005b56c75452fc2adfc.jpg
https://ria.ru/20260223/nlo-2075800413.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074896473_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5ccd337424ae8489bd89dba6e2e9c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам

Трамп: Верховный суд своим решением по пошлинам дал больше полномочий

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий, чем было до этого.
"Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения", - написал он в соцсети Truth Social.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп обещает раскрыть сенсационные документы об НЛО
Вчера, 09:15
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала