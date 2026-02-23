https://ria.ru/20260223/tramp-2076222674.html
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам - РИА Новости, 23.02.2026
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий, чем было до этого. РИА Новости, 23.02.2026
сша
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Верховный суд страны своим решением по пошлинам дал ему гораздо больше полномочий, чем было до этого.
"Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения", - написал он в соцсети Truth Social.
Верховный суд США
20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.