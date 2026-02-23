Первая шайба Рыкманова в карьере помогла "Трактору" обыграть "Ладу" в КХЛ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Челябинский "Трактор" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Михал Чайковски (21-я минута), Алексей Рыкманов (30), Андрей Светлаков (59) и Александр Кадейкин (60). У "Лады" отличились Арсен Таймазов (3) и Тайлер Граовац (55). 22-летний Рыкманов забросил первую шайбу в КХЛ в карьере.
23 февраля 2026 • начало в 14:00
Завершен
00:42 • Михал Чайковский
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
09:11 • Alexei Rykmanov
(Михаил Горюнов-Рольгизер)
18:31 • Андрей Светлаков
19:00 • Александр Кадейкин
02:15 • Arsen Taimazov
14:07 • Тайлер Граовац
Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов сыграл свой 400-й матч в КХЛ.
"Трактор", набрав 62 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 41 баллом занимает предпоследнюю, десятую строчку на Западе.
В следующем матче "Лада" 25 февраля сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом", днем позднее "Трактор" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".