06:25 23.02.2026 (обновлено: 06:31 23.02.2026)
Работа телебашни в Токио была экстренно прекращена из-за ЧП с лифтом
Работа телебашни в Токио была экстренно прекращена из-за ЧП с лифтом
Работа телебашни Skytree в Токио была экстренно прекращена из-за аварии, в результате которой в лифте почти на шесть часов застряли 20 человек, доступ на... РИА Новости, 23.02.2026
https://ria.ru/20260217/phuket-2074878615.html
Работа телебашни в Токио была экстренно прекращена из-за ЧП с лифтом

Телебашню в Токио закрыли из-за ЧП с застрявшими в лифте на шесть часов людьми

CC BY 2.0 / Leng Cheng / Tokyo TowerТокийская телебашня
Токийская телебашня - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
CC BY 2.0 / Leng Cheng / Tokyo Tower
Токийская телебашня. Архивное фото
ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Работа телебашни Skytree в Токио была экстренно прекращена из-за аварии, в результате которой в лифте почти на шесть часов застряли 20 человек, доступ на территорию башни для посетителей закрыт, сообщила управляющая компания.
Вечером 22 февраля два из четырех лифтов телебашни неожиданно прекратили движение. Один из них был пуст, а во втором на высоте 30 метров застряли 20 человек. Спасатели вызволили их лишь спустя 5,5 часов, при этом никто не пострадал. Из-за инцидента еще 1,2 тысячи человек не могли спуститься со смотровой площадки, находящейся на высоте 350 метров. Спуска им пришлось ждать около трех часов.
"Благодарим вас за любовь к башне Skytree. Для проведения общего техосмотра работа башни будет остановлена 23 февраля. Посетителям, забронировавшим билеты на этот день, будут возвращены деньги. Приносим свои глубочайшие извинения за доставленное беспокойство", - говорится в сообщении на сайте управляющей компании.
