Работа телебашни в Токио была экстренно прекращена из-за ЧП с лифтом

ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Работа телебашни Skytree в Токио была экстренно прекращена из-за аварии, в результате которой в лифте почти на шесть часов застряли 20 человек, доступ на территорию башни для посетителей закрыт, сообщила управляющая компания.

Вечером 22 февраля два из четырех лифтов телебашни неожиданно прекратили движение. Один из них был пуст, а во втором на высоте 30 метров застряли 20 человек. Спасатели вызволили их лишь спустя 5,5 часов, при этом никто не пострадал. Из-за инцидента еще 1,2 тысячи человек не могли спуститься со смотровой площадки, находящейся на высоте 350 метров. Спуска им пришлось ждать около трех часов.