Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО
Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" проходят подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО, соответствующие кадры опубликовало Минобороны... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T05:16:00+03:00
2026-02-23T05:16:00+03:00
2026-02-23T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" проходят подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО, соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
"В ходе огневых тренировок экипажи отрабатывают уничтожение различных видов целей из штатного вооружения боевой машины. Военнослужащие закрепляют навыки поражения опорных пунктов, укрепрайонов, бронетехники и живой силы противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Экипажи выполняют скоростной выход на огневой рубеж и работают по целям из спаренных 30-мм пушек 2А42 на дистанции до 4000 метров, а также автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" до 1500 метров, сообщили в Минобороны России
.
"В рамках занятий подразделения огневой поддержки также отрабатывают скрытое ведение огня с использованием естественных укрытий и ведение боя в населенных пунктах. Это позволяет внезапно атаковать противника и снизить вероятность преждевременного обнаружения боевой машины", - добавили в министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие отрабатывают различные тактики действий, как при взаимодействии с танковыми экипажами по их прикрытию, так и при самостоятельном выполнении боевых задач в целях поддержки штурмовых подразделений, подчеркнули в Минобороны РФ.