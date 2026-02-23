Рейтинг@Mail.ru
Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 23.02.2026 (обновлено: 10:02 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/terminator-2076163389.html
Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО
Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО
Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" проходят подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО, соответствующие кадры опубликовало Минобороны... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T05:16:00+03:00
2026-02-23T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076181432_1:0:1265:711_1920x0_80_0_0_bdc6dad8579dced18df962cb686adab8.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076149501.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076181432_189:0:1137:711_1920x0_80_0_0_4aefef9a5446347ffae1efcf17aecadd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Экипажи БМПТ "Терминатор" проходят подготовку для отправки на СВО

Экипажи БМПТ «Терминатор» проходят подготовку к выполнению задач в зоне СВО

© РИА НовостиЭкипаж БМПТ "Терминатор" проходит подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО
Экипаж БМПТ Терминатор проходит подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Экипаж БМПТ "Терминатор" проходит подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Экипажи БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" проходят подготовку к выполнению боевых задач в зоне СВО, соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
"В ходе огневых тренировок экипажи отрабатывают уничтожение различных видов целей из штатного вооружения боевой машины. Военнослужащие закрепляют навыки поражения опорных пунктов, укрепрайонов, бронетехники и живой силы противника", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Поляки убиты". В США заявили о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 00:53
Экипажи выполняют скоростной выход на огневой рубеж и работают по целям из спаренных 30-мм пушек 2А42 на дистанции до 4000 метров, а также автоматических гранатомётов АГС-17 "Пламя" до 1500 метров, сообщили в Минобороны России.
"В рамках занятий подразделения огневой поддержки также отрабатывают скрытое ведение огня с использованием естественных укрытий и ведение боя в населенных пунктах. Это позволяет внезапно атаковать противника и снизить вероятность преждевременного обнаружения боевой машины", - добавили в министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие отрабатывают различные тактики действий, как при взаимодействии с танковыми экипажами по их прикрытию, так и при самостоятельном выполнении боевых задач в целях поддержки штурмовых подразделений, подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала