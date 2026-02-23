Рейтинг@Mail.ru
"Считанные секунды". ВСУ запаниковали из-за действий ВС России
23.02.2026
"Считанные секунды". ВСУ запаниковали из-за действий ВС России
Российские дроны подвергают боевиков ВСУ постоянной опасности при передвижении в зоне боевых действий, рассказали украинские военные телеканалу Sky News.
"Считанные секунды". ВСУ запаниковали из-за действий ВС России

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские дроны подвергают боевиков ВСУ постоянной опасности при передвижении в зоне боевых действий, рассказали украинские военные телеканалу Sky News.
"Это происходит два-три раза в день: обледенелые дороги, беспилотники и русские. Опаснее не придумаешь. Угрозы появляются отовсюду — за считанные секунды", — приводит издание слова одного из них.
В материале отмечается, что логистика в зоне боевых действий стала настоящим кошмаром для ВСУ из-за развития технологий и применения дронов.

"Если противник обнаружит транспортное средство, его с большой вероятностью быстро уничтожат", — цитирует издание слова другого военного.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
