Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День защитника Отечества чествуют всех, кто с риском для жизни и с любовью к России исполняет воинский долг в зоне...
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День защитника Отечества чествуют всех, кто с риском для жизни и с любовью к России исполняет воинский долг в зоне СВО.
"Поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности, чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.