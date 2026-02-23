Рейтинг@Mail.ru
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 23.02.2026 (обновлено: 11:37 23.02.2026)
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День защитника Отечества чествуют всех, кто с риском для жизни и с любовью к России исполняет воинский долг в зоне... РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин: сегодня чествуют всех, кто исполняет воинский долг в зоне СВО

Путин: в День защитника Отечества чествуют исполняющих воинский долг в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне спецоперции
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперции. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День защитника Отечества чествуют всех, кто с риском для жизни и с любовью к России исполняет воинский долг в зоне СВО.
"Поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности, чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
Судьба мира в руках этих мужчин
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала