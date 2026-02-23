Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 23.02.2026 (обновлено: 12:33 23.02.2026)
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света
Балицкий: в Запорожской области ввели аварийные отключения света после атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона отметил, что в течение прошедших суток энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника, в результате чего был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии. Балицкий подчеркнул, что для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях приняли решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии: графики аварийных отключений.
«

"На данный момент эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области. Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, добавил Балицкий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
