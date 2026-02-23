https://ria.ru/20260223/svet-2076205189.html
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 23.02.2026
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света
Объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:30:00+03:00
2026-02-23T12:30:00+03:00
2026-02-23T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света
Балицкий: в Запорожской области ввели аварийные отключения света после атак ВСУ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона отметил, что в течение прошедших суток энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника, в результате чего был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии. Балицкий
подчеркнул, что для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях приняли решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии: графики аварийных отключений.
«
"На данный момент эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области. Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, добавил Балицкий.