В Запорожской области после атак ВСУ ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.