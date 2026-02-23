https://ria.ru/20260223/sumy-2076246467.html
В Сумах вечеринка украинских силовиков обернулась скандалом
В Сумах вечеринка украинских силовиков обернулась скандалом
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вечеринка в Сумах украинских силовиков и чиновников, освобожденных от мобилизации, повлекла за собой скандал, местные жители увидели в этом несправедливость, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Сумах набирает обороты скандал из-за вечеринки, которую устроили для местных сотрудников полиции, ТЦК (сотрудники военкоматов – ред.), администрации, СБУ
, нацгвардии и других освобожденных от мобилизации лиц", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что никаких попыток проверки документов сотрудниками украинских военкоматов у участников вечеринки не было. Это позволило принять участие в мероприятии "блатным ухилянтам (уклонистам)".
"Кроме "пира во время чумы", местные жители обратили внимание, что для обеспечения развлечения "элиты" украинского города использовались резервные мощности (генераторы и прочее), а также были предприняты беспрецедентные меры безопасности", - рассказал собеседник.