В Сумах вечеринка украинских силовиков обернулась скандалом

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вечеринка в Сумах украинских силовиков и чиновников, освобожденных от мобилизации, повлекла за собой скандал, местные жители увидели в этом несправедливость, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В Сумах набирает обороты скандал из-за вечеринки, которую устроили для местных сотрудников полиции, ТЦК (сотрудники военкоматов – ред.), администрации, СБУ , нацгвардии и других освобожденных от мобилизации лиц", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что никаких попыток проверки документов сотрудниками украинских военкоматов у участников вечеринки не было. Это позволило принять участие в мероприятии "блатным ухилянтам (уклонистам)".